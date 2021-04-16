Hafta sonu sağanak etkisini artıracak… Sıcaklıklar düşüyor!

Havalar mevsim normallerinde seyretmeye devam ediyor. Yağışlar yer yer etkisini artırırken, hafta sonu yurdun kuzeybatısında artan yağışlarla birlikte hava sıcaklıkları da düşecek. İstanbul’da 18 derece dolaylarında olan sıcaklıklar hafta sonu 13 dereceye inecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu; Marmara’nın güneyi, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Sakarya, İzmir, Manisa, Amasya, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.