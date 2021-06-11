Hafta sonu sağanak yağışa dikkat

Haziran ayının ilk günlerinden beri devam eden aralıklı sağanaklar bir hafta daha sürecek. Tahminlere göre önümüzdeki 5 günde yurdun birçok şehri yağış alacak. Cuma ve cumartesi günü iç ve güney kesimlerde etkili olacak yağışlar, pazar gününden itibaren etki alanını genişletecek, İstanbul dahil yurdun birçok şehrinde yağış görülecek.

İÇ KESİMLERE UYARI GELDİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya’nın batı ve kuzey kesimleri, İç Ege, Antalya ve İskenderun körfezleri ile Akdeniz Bölgesi’nin iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve batısı, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Erzincan, Ardahan ve Bolu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.