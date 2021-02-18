Hafta sonu sokağa çıkma yasağı kalkıyor mu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünkü Kabine toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu. Uzun süredir uygulanan sokağa çıkma yasağının belirli şartla kalacağını duyurdu.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI BİTTİ Mİ?

*Hafta sonu uygulamasından başlayarak sokağa çıkma sınırlamasını da illerimizdeki vaka aşılama ve diğer ilgili kriterlere göre aşamalı şekilde tabi burada önemli olan vaka sayısının tüm illerimizde sürekli azalmasıdır.

*Vatandaşlarımız bu konuda ne kadar dikkatli olur ne kadar hassas davranır kendi illerindeki görünümü ne kadar iyileştirirlerse normalleşme takvimi de o derece hızlı ilerleyecektir.

*Türkiye bu küresel salgın krizini başarıyla yürütmüş bir ülkedir. Biraz daha sabrederek bu musibeti tehdit olmaktan çıkartabilecek bir yerde duruyoruz. Tüm vatandaşlarımdan bir kez daha yürüttüğümüz mücadeleye destek vermesini istirham ediyorum.

Sokağa çıkma yasağı hakkında geçtiğimiz haftalarda yapılan açıklamaya göre, uygulama yeni bir karar alınıncaya kadar belirtildiği şekilde devam edecek.

* Hafta içi her gün gece saat 21:00 ile sabah 05:00 arasında genel sokağa çıkma sınırlaması uygulanıyor.

* Bu kısıtlama hafta sonları Cuma akşamı 21:00'den Pazartesi sabahı saat 05:00'e kadar kesintisiz devam ediyor.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI CEZASI NE KADAR?

Bakanlığın genelgesine göre; Türkiye’de tüm yurt genelinde hafta içi saat 21.00’den sonra, hafta sonu ise tam gün olmak üzere sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Sokağa çıkma yasağına uymayanlara, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca 3 bin 150 TL idari para cezası kesilecek.

Sokağa çıkma yasağının uymayıp ikinci kez ceza yiyenlere ise Türk Ceza Kanunu’nun Bulaşıcı Hastalıklara ilişkin Tedbirlere Aykırı Davranma başlıklı 195. maddesinde yer alan ”Yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi iki aydan bir yıla hapis cezası ile cezalandırılır” hükmü uyarınca, işlem başlatılacak.