Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Bakanlık’tan 14 Şubat genelgesi

Bu hafta sonu için de Cuma akşamı saat 21:00'de başlayacak sokağa çıkma yasağı Pazartesi 05:00'de sona erecek. Yeni bir karar alınıncaya kadar devam edeceği duyurulan sokağa çıkma yasağı bu hafta sonu da uygulanacak.

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Sokağa çıkma yasağı hakkında geçtiğimiz haftalarda yapılan açıklamaya göre, uygulama yeni bir karar alınıncaya kadar belirtildiği şekilde devam edecek. Buna göre;

* Hafta içi her gün gece saat 21:00 ile sabah 05:00 arasında genel sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak.

* Bu kısıtlama hafta sonları Cuma akşamı 21:00'den Pazartesi sabahı saat 05:00'e kadar kesintisiz devam edecek.

BAKANLIK’TAN 14 ŞUBAT İÇİN EK GENELGE

İçişleri Bakanlığı'nın valiliklere gönderdiği genelgede, corona virüsü salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla, Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirildiği hatırlatıldı.

Genelge ile hafta sonları için getirilen sokağa çıkma kısıtlaması süresince gün içerisinde çalışabilecek iş yerlerine ilişkin düzenlemelere ve sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan kişiler ile iş yerlerine yer verildiği belirtilerek, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı günlerde çiçek satışı yapan işletmelerin faaliyetlerini evlere servis şeklinde 10.00-­17.00 saatleri arasında sürdürebileceği belirtildi.

Genelgede ayrıca 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle talepte yoğunluk yaşanacağı belirtilerek, “Çiçek satışı yapılan iş yerlerinin, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı 12 Şubat Cuma günü 20.00-­24.00 saatleri arasında evlere servis, 13-14 Şubat Cumartesi­ Pazar günlerinde 10.00-­17.00 saatleri arasında müşterilere iş yerinde ve 10.00-­24.00 saatleri arasında evlere servis şeklinde hizmet sunmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir” denildi.