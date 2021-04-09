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Hafta sonu yasağı öncesi İstanbul’da trafik yoğunluğu

İstanbul'da hafta sonu kısıtlaması öncesi yaşanan trafik yoğunluğu erken saatlerde başladı. Saat 17.30 sıralarında yüzde 71'lere çıkan trafik yoğunluğu Cevizlibağ'da havadan görüntülendi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 17:42, 09/04/2021
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Corona virüsü vakalarının artmasıyla Cumartesi günleri de uygulanmaya başlayan sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde trafikte yoğunluk oluştu.

İstanbul’da saat 16.00 itibariyle ana halterlerde trafik durma noktasına geldi. Aynı zamanda toplu ulaşım araçlarında yoğunluk yaşandı.

İstanbul Büyükşehir(İBB) Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre; trafik yoğunluğu yüzde 71’e ulaştı.

Cuma akşamı saat 21.00’de başlayacak olan sokağa çıkma kısıtlaması Pazartesi sabahı saat 05.00’e kadar devam edecek.

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Cevizlibağ Corona Cuma Cumartesi Dünya istanbul Pazartesi Sağlık trafik
Yayınlanma Tarihi:17:35,