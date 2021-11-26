Hafta sonuna dikkat! Sağanak durmayacak…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hafta sonuna dair hava durumu tahminlerini yayınladı. Yurdu etkisi altına alan yağışlı hava dalgasının hafta sonu da sürmesi bekleniyor. Sıcaklıklarda yarından itibaren yükseliş gözlenecek.

Sozcu.com.tr

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Meteoroloji’nin yayınladığı hava durumu tahminlerine göre Türkiye’nin büyük bölümünde kendini gösteren yağışlar hafta sonu da sürecek. Yarından itibaren hava sıcaklıklarında artış beklense de yağışlar etki alanını daraltmayacak. Yeni haftada da yağışların Türkiye’de kalmaya devam edecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege’nin kıyı ve kuzey kesimleri, Antalya çevreleri ve İskenderun Körfezi, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu Bölgesi ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusunun yağışlı olması bekleniyor.

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Doğu Karadeniz’in yüksek iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görülmesi bekleniyor. Kırklareli, Edirne, Tekirdağ ve Çanakkale ile Edremit Körfezi çevrelerinde görülmesi beklenen sağanak yağışların bugün öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

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