Hakan Aygün için AYM’den hak ihlali kararı

Gazeteci Hakan Aygün, corona virüs salgını dolayısıyla açılan bağış kampanyasını eleştirmişti. Bir ay tutuklu kalan Aygün, AYM'ye kişisel başvuruda bulunmuştu.

“ÖZÜR DİLERSİNİZ BELKİ…”

Karar sonrası konuşan Aygün “Ey bana saldıran başta Gökçek ailesi, Abdülkadir Selvi ve Ahmet Hakan gibi agresif güruh… Size bir müjdem var. AYM sayenizde tutuklanıp hapse atılmam hakkında kişilik haklarımı ihlal kararı verdi. Bırakın mahkumiyeti, tutuklanmam da, hak ihlali… Bu karar size gelsin'' dedi ve sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu:

“Ve beni suç duyurusuyla tutuklatan sevgili Diyanet İşleri Başkanı; AYM kararı size de gelsin.. Utanır da suç duyurunuzu geri çeker ve özür dilersiniz belki, yoksa rezil olacaksınız. 10 aydır bilgisayarlarım, hard disklerim polisin elinde. Haftaya duruşmam var, bakalım ne olacak?”