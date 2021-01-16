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Hakan Aygün için AYM’den hak ihlali kararı

Anayasa Mahkemesi (AYM) sosyal medyada yaptığı paylaşım nedeniyle “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik, halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri aşağılamak” iddiasıyla tutuklanan gazeteci Hakan Aygün hakkında “Hak ihlali” kararı verdi.

Güncellenme: 11:07, 16/01/2021
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Hakan Aygün için AYM’den hak ihlali kararı

Gazeteci Hakan Aygün, corona virüs salgını dolayısıyla açılan bağış kampanyasını eleştirmişti. Bir ay tutuklu kalan Aygün, AYM'ye kişisel başvuruda bulunmuştu.

“ÖZÜR DİLERSİNİZ BELKİ…”

Karar sonrası konuşan Aygün “Ey bana saldıran başta Gökçek ailesi, Abdülkadir Selvi ve Ahmet Hakan gibi agresif güruh… Size bir müjdem var. AYM sayenizde tutuklanıp hapse atılmam hakkında kişilik haklarımı ihlal kararı verdi. Bırakın mahkumiyeti, tutuklanmam da, hak ihlali… Bu karar size gelsin'' dedi ve sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu:

“Ve beni suç duyurusuyla tutuklatan sevgili Diyanet İşleri Başkanı; AYM kararı size de gelsin.. Utanır da suç duyurunuzu geri çeker ve özür dilersiniz belki, yoksa rezil olacaksınız. 10 aydır bilgisayarlarım, hard disklerim polisin elinde. Haftaya duruşmam var, bakalım ne olacak?”

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