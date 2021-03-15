Hakaretle gündeme gelmişti! ‘Yılın en iyi kaymakamı’ seçilmiş

Hatay'ın Dörtyol ilçe kaymakamı Ali Murat Kayhan'ın salgın denetimleri sırasında vatandaşı azarladığı görüntüler ortaya çıkmıştı. Yolcu minibüslerinde olması gerekenden fazla yolcu çıkmasına sinirlenen ve karşısındakilere hakaretvari ifadeler kullanan Kayhan’a tepkiler dinmiyor.

KÜLLİYEDE PLAKET ALDI

Tüm bunlar yaşanırken; Kayhan'ın 2018 yılında Adana Sarıçam Kaymakamlığı yaptığı sırada İçişleri Bakanlığı'nca “yılın en iyi kaymakamı” olarak seçildiği, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da ödül aldığı öğrenildi.

2018'de yılın en başarılı 5 kaymakamı arasına giren Sarıçam Kaymakamı Ali Murat Kayhan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde plaketini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden almıştı.

“HADDİNİ BİLECEKSİN, KENARDA DURACAKSIN…”

Kayhan, yolcu minibüslerinde, olması gerekenden fazla yolcu çıkmasına sinirlenmiş, aralarında şoförlerin de yer aldığı kalabalığa “Nerede lan buranın sorumlusu? Terbiyesiz herifler sizi. Ben gösteririm bundan sonra görürsünüz” gibi ifadelerle seslenmişti.

Kayhan'ın bir diğer videosunda tartıştığı dolmuş sürücüsünün üzerine yürüyerek; “Terbiyesizlik yapma. Terbiyesiz adam gelmiş bana akıl veriyor bilmem ne yapıyor. Sana mı sordum ben? Ne yaptın lan, indir elini. Sana ne, ben bilmiyor muyum? Gelmiş buraya milletvekili gibi hava atıyorsun” gibi ifadeler kullandığı duyulmuştu.

Videoda dolmuş sürücüsünün “Yaşınıza ve makamınıza hürmetim, saygım sonsuz. Terbiyesizlik yapmak istemem” diye karşılık verdiği duyulurken, “Sus” diyerek yanıt veren Kayhan'ın, “Haddini bileceksin, kenarda duracaksın” ifadeleri dikkat çekmişti.