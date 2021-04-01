Hakkari-Yüksekova yolunda heyelan! Son anda kurtuldu

Hakkari’nin Yüksekova ilçesine 30 kilometre uzaklıktaki Yeni Köprü mevkisinde yola, saat 05.30 sıralarında, heyelanla birlikte kaya parçaları düştü. Hakkari- Yüksekova yolunun bir bölümü, ulaşıma kapatılırken, Karayolları ekipleri de çalışma başlattı.

Bölgede temizlik çalışması yürüten greyder operatörü Cevat Yağdıran, kaya parçalarından son anda kaçarak, kurtulduğunu söyledi. Yağdıran, “Gece yarısından bu yana burada yola inen kaya parçalarını temizliyordum. Kıl payı ölümden kurtuldum. Vermiş sadakam vardı. Kaya parçalarının düşmeye devam etmesi nedeniyle çalışmalara tam olarak başlayamıyoruz” dedi. (DHA)

