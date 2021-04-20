Halatı kopan asansörde can pazarı: Önce 6. kata, oradan zemine çakıldı

Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi Nazım Hikmet Caddesi üzerinde bulunan bir sitede yaşayan Muhammet Erdoğan (29) pazar günü saat 17.00 sıralarında oğlu Talha (4) ile birlikte sitedeki oyun parkına gitmek için asansöre bindi.

ÖNCE 6 KATA SONRA ZEMİNE KADAR DÜŞTÜLER

11’inci kattan aşağı inmek için düğmeye basan baba-oğul halatın kopmasıyla önce 6’ıncı kata kadar hızla düştü. Bu sırada asansörün bir bölmesine tutunan Muhammet Erdoğan, oğlunu kucağına alarak darbeden korumaya çalıştı. 6’ıncı katta kısa bir süre duran asansör, daha sonra yine hızla zemine çakıldı.

BABA, OĞLUNA SARILIP KORUDU

Gürültü üzerine site sakinleri, zemine gelerek asansörün kapsını açıp Erdoğan ile oğlunu dışarı çıkardı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edilirken, ağır yaralanan Erdoğan ile babasının kucağında olduğu için yüzünde cam kesikleri ile kazayı hafif sıyrıklarla atlatan Talha, ilk müdahalenin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan omurgasında ve omuzunda kırıklar olan Erdoğan, “Elhamdülillah iyiyim” dedi. (İHA)