Halk ekmek büfeleri için kura çekilecek

Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası, kent merkezinin dışında çevre ilçelerde de ekmek satış büfelerini yaygınlaştırmaya devam ediyor. Halk Ekmek Fabrikası 5 Şubat 2021 tarihinde noter huzurunda yapacağı kura çekilişiyle; Altındağ, Keçiören, Yenimahalle, Ayaş, Çankaya, Çubuk, Etimesgut, Haymana, Polatlı, Yenikent, Temelli ve Sincan'da toplam 19 Halk Ekmek büfesini yeni sahiplerine teslim edecek.

890 KİŞİ BAŞVURDU

Kent genelinde 7 satış mağazası, 411 halk ekmek büfesi, 1 glutensiz büfe ve 4 Başkent Market ile hizmet vermeyi sürdüren Halk Ekmek Fabrikası, ilk “Başkent Büfe”yi de Koru Mahallesi’nde açtı. Başkentlilerin severek tükettiği halk ekmek ürünlerinin satıldığı büfeler aynı zamanda vatandaşların ekmek kapısı olurken, ABB TV ve sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınlanacak 19 halk ekmek satış büfesi kura çekilişi için toplam 890 kişi başvurdu. (İHA)