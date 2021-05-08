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Halk Ekmek büfesini ateşe veren şüpheli yakalandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait Bakırköy’deki Halk Ekmek büfesini yakan şüpheli polis ekiplerince yakalandı. Şüphelinin ekmek büfesine hırsızlık amacıyla girdiği, iz bırakmamak için kundaklama eyleminde bulunduğu öne sürüldü.

Habip ATAM
Güncellenme: 00:54, 08/05/2021
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Halk Ekmek büfesini ateşe veren şüpheli yakalandı

Bakırköy’de dün gece 03.00 sıralarında kimliği belirsiz bir kişi  “Halk Ekmek” büfesinde girerek yangın çıkardı. Büfeyi ateşe vererek kaçan şüphelinin yakalanması için İstanbul Emniyeti harekete geçti.

Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis, o şüphelinin A.Y. olduğunu tespit etti. Bağcılar’da bir adreste kaldığı tespit edilen şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.

Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen A.Y.’nin hırsızlık amaçlı Halk Ekmek büfesine girdiğini 50 lira para aldığını iz bırakmamak yangın çıkardığını söylediği öne sürüldü.

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