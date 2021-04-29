Halk Ekmek Yönetim Kurulu Başkanvekili Özgen Nama coronaya yakalandı

Gece yarısı başlayan yüksek ateş ve kas ağrısı şikayetleriyle hastaneye gidip COVID-19 testi yaptırdığını belirten Özgen Nama, “Maalesef sonucum pozitif. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyalım. Sağlıklı günlerde buluşmak dileğiyle” mesajını paylaştı.

Özgen Nama, İBB'ye bağlı Halk Ekmek büfelerine yenilerinin eklenmesi çalışmaları İBB Meclisi'nde oy birliği ile alınan karara rağmen bazı AKP'li ilçe belediyeleri tarafından engellenmesine karşı büfelerin önünde tuttuğu nöbetlerle gündeme gelmişti.

Son olarak 26 Nisan tarihinde Ümraniye'de Santral metro çıkısında İBB'nin yetki alanındaki noktaya konulmak istenen yeni Halk Ekmek büfesine AKP'li Ümraniye Belediyesi izin vermesi üzerine gün boyu büfenin önünde beklemişti.