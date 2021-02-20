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Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü laboratuvar tesisi tasarımı, tedariki ve kurulumu ihalesi

T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, “İDEA Sertifikalı BSL-2, BSL-3 Laboratuvar Tesisi Tasarımı, Tedariki ve Kurulumu” için uygun teklif sahiplerini kapalı zarf usulü teklif vermeye davet ediyor.

Güncellenme: 12:37, 20/02/2021
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Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü laboratuvar tesisi tasarımı, tedariki ve kurulumu ihalesi

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; İhale, Dünya Bankasının IPF Borçluları için Satın Alma Düzenlemelerine uygun olarak ülke içerisinde ilan edilerek tüm uygun teklif sahiplerinin katılımına açık olarak yapılacak.

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