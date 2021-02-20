Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü laboratuvar tesisi tasarımı, tedariki ve kurulumu ihalesi

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; İhale, Dünya Bankasının IPF Borçluları için Satın Alma Düzenlemelerine uygun olarak ülke içerisinde ilan edilerek tüm uygun teklif sahiplerinin katılımına açık olarak yapılacak.

DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ…