Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü laboratuvar tesisi tasarımı, tedariki ve kurulumu ihalesi
T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, “İDEA Sertifikalı BSL-2, BSL-3 Laboratuvar Tesisi Tasarımı, Tedariki ve Kurulumu” için uygun teklif sahiplerini kapalı zarf usulü teklif vermeye davet ediyor.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; İhale, Dünya Bankasının IPF Borçluları için Satın Alma Düzenlemelerine uygun olarak ülke içerisinde ilan edilerek tüm uygun teklif sahiplerinin katılımına açık olarak yapılacak.