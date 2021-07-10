Halk yazlık saray için böyle dedi: O kaynak millete harcansaydı

ERDOĞAN ESENTAŞ ESNAF-BURSA: Ekonomik sıkıntı var. Öyle lüks bir sarayda nasıl oturacaklar. Bir ülkenin Cumhurbaşkanına yakışan bir durum değil.

CEMAL ŞEN GARSON-BURSA: Saraya harcanan parayla binlerce insana destek olunabilirdi. Bugün vatandaş ‘Evime nasıl ekmek götürebileceğim' derdinde.

ÖMER ALKAN İŞÇİ-ESKİŞEHİR: 640 milyon lira harcanarak yazlık saray yapılması hiç hoş değil. Millet açlıktan intihar ediyor. Vicdanları rahat mı?

M. ŞURABATIR EMEKLİ-ESKİŞEHİR: İşsizlik çok fazla. Tasarruf tedbirleri alınırken yazlık sarayda neden harcamalarda herhangi bir kısıtlamaya gidilmemiştir?

ÖNDER ŞİMŞEK İŞÇİ-MERSİN: Bizlere ‘Porsiyonları küçültün diyorlar, israf yapmayın' diyorlar. Ama bu 300 odalı saray israf değil demek ki, yoksa niye yapsınlar değil mi?

ABİDİN ÜÇYILDIZ İŞÇİ-MERSİN: ‘Bu saraylar, uçaklar, bizim şahsımızın değil, milletimizin malıdır' diyorlar, ne yani biz gidip orada tatil yapabilecek miyiz?

MURAT DEMİRAY ESNAF-KONYA: Vatandaş olarak bizler porsiyonları küçülteceğiz ama ülkeyi yönetenler saraylarda yaşayacak. Yazlık sarayı israftır.

HASAN HÜSEYİN İŞSİZ-KONYA: Halkını düşünen bir lider bir yazlık saraya 640 milyon vermek yerine, o parayı önce kendi halkının menfaati için kullanır.

BÜNYAMİN ÇINAR ÖĞRENCİ-İSTANBUL: Yazlık Saray yaptırılması bence gereksiz. Ekonomi zaten bozuk. Pandemi şartları da eklendi. Saraya gerek yoktu.

MEHMET ÜSTÜNDAĞ ESNAF-İSTANBUL: Bu kadar paraya Saray yapılması konusunda yorum yapacak, diyecek bir şey bulamıyorum. Biz iş bulamıyoruz.

ÜMİT ORHAN ESNAF-İSTANBUL: 640 milyon, maşallah, o parayla vatandaşlara yardım yapılabilirdi. Sözde, ‘para yok' diyorlar. O zaman niye yapıyorlar.

YUSUF BAYRADAR EMEKLİ-BURSA: Ekonominin sıkıntılı olduğu bir dönemde, ülkeyi yönetenin ısrarla 300 odalı Yazlık Saray yaptırması mantığa sığmıyor.

İlker KILIÇASLAN Batuhan SERİM Halil ATAŞ Latif SANSÜR