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Halkı uyardı, kendisi ve ekibi maskesiz üç saat gezdi

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, şehirde corona virüsü vakalarında artışa dikkat çekerek "Maske, mesafe, temizlik hususunda hepimiz tedbirli olmak durumundayız" uyarısında bulundu. Şentürk'ün kalabalık bir bürokrat grubuyla doğa yürüyüşüne çıkması, maske ve sosyal mesafe kuralını umursamaması tepki çekti.

Kemal ATLAN
Güncellenme: 10:50, 25/03/2021
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Corona virüsünde yaşanan artış nedeniyle maske, mesafe ve hijyen konusunda uyarılar yapılıyor. Bilecik Valisi Bilal Şentürk de risk haritasında kırmızı iller arasına giren Bilecik'te vatandaşları maske, mesafe ve hijyen konusunda sosyal medya hesabından uyardı. Ancak Vali Şentürk, maske ve mesafe kuralına uymadan doğa yürüyüşüne katılması şaşkınlık yarattı.

Bilecik, 13-19 Mart haftasında 100 bin nüfusa karşılık 114,30 vaka sayısıyla risk haritasında kırmızı iller arasına girdi. Bunun üzerine Bilecik Valisi Bilal Şentürk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla vatandaşları uyardı.

Şentürk paylaşımında, şu ifadeleri kullandı: İki defa tedbirlerle kontrol altına aldığımız corona virüsü vakaları tekrar yükselişe geçti. Kontrollü normal sürecini yeniden kapanma sürecine dönüştürmeyelim. Eş-dost, aile, akraba ziyaretleri, ev ziyaretleri, çevre illere veya bu illerden ziyaretler, parklarda bir araya gelmeler, öne çıkan bulaşı nedenleri olarak görülmekte olup, her ortamda, gereken tedbiri elden bırakamayız. Maske, mesafe ve temizlik hususunda hepimiz tedbirli olmak durumundayız.

Vatandaşı pandemi kuralları için uyaran Vali Şentürk, geçtiğimiz hafta sonu yanında yaklaşık 20 kişilik bir bürokrat grupla birlikte Bilecik’in Söğüt ilçesi Dereboyu Köyü'nde doğa yürüyüşü düzenledi.

Vali Bilal Şentürk, 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya, Söğüt Kaymakam Vekili Muhammed Raşit Kurt, Vali Yardımcısı Yunus Fatih Kadiroğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Muzaffer Sandal, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal ve daire müdürlerinin katılımıyla yaklaşık üç saat süren, altı kilometrelik doğa yürüyüşü yapıldı.

Zeyve Göleti'nde sona eren doğa yürüyüşü sonunda bürokratlar ve Vali Şentürk, sosyal mesafeye dikkat etmeden maskesiz olarak hatıra fotoğrafı çektirdi.

Gerek Bilecik Valiliği resmi internet sitesinden gerek Bilecik Valisi Bilal Şentürk'ün sosyal medya hesabından yürüyüşle ilgili paylaşılan fotoğraf ve video görüntülerinde, birçok bürokratın maske takmadığı gözlendi.

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Yayınlanma Tarihi:10:30,