Halkın % 51’i Kanal İstanbul için ‘Bu bir rant projesi’ dedi

Katılımcıların yüzde 48.6'sı ise “bu projeyi doğru bulmadığını” belirtti. Yüzde 13.8'lik kesim de projeye ilişkin “fikri olmadığını” bildirdi. Anketteki, “Kanal İstanbul sizce neden yapılmak isteniyor” sorusuna, halkın yarıdan fazlası, “İstanbul'a yeni bir rant alanı yaratmak için” yanıtını verdi. Yüzde 29.1'lik kesim, “Deniz trafiğinde İstanbul'un yükünü azaltmak için” derken, katılanların yüzde 19.8'i “Fikrim yok” seçeneğini işaretledi.

Ankette en dikkat çeken sonuç, “proje kapsamında gemi geçiş garantisi” verilmesiyle ilgili soruda alındı. Halkın yüzde 63.5'i “geçiş garantisini doğru bulmadığını” söyledi. Yüzde 20.7'lik kesim ise geçiş garantisi için “Doğru buluyorum” dedi. Katılımcıların yüzde 65.7'si, kanal yapıldıktan sonra gemilerin “ücretsiz olan İstanbul Boğazı'nı tercih edeceğini” vurguladı. Gemilerin “paralı kanaldan geçeceğini” söyleyenlerin oranı ise yüzde 18.7'de kaldı.