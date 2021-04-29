Halkın yarısı Kanal İstanbul’a karşı ve Montrö’nün yanında

Katılımcıların yüzde 29.9'u emekli amirallerin yayınladığı bildiri için “Görüşlerini açıklamışlardır” dedi. Yüzde 17.8'i darbe girişimi olduğunu iddia etti. Yüzde 37.1'i ise bildiriden haberdar olmadığını söyledi. Yüzde 42.3'ü emekli amirallerin gözaltına alınmasını doğru bulmazken, yüzde 24.7'si onayladı. Cübbeli amiral de katılımcılara soruldu. Yüzde 63.9'u amiralin resmi araç ve üniformayla cemaat merkezine gitmesinin uygun olmadığını söyledi.

ÇİFT MAAŞA HERKES KARŞI

Halkın yüzde 45.6'sı Montrö Sözleşmesi'nin iptaline karşı çıkarken, yüzde 17'si kaldırmayı doğru bulduğunu söyledi. Yüzde 48.6'sı Kanal İstanbul'a karşı çıkarken, yüzde 37.6'sı onayladı. Yüzde 51'i Kanal İstanbul'un yeni bir rant alanı yaratmak için düşünüldüğünü iddia ediyor. Yüzde 29.1'i “İstanbul'un yükünü azaltmak için” diyor. Katılımcıların yüzde 44.9'u Merkez Bankası rezervlerinden 128 milyar doların azaldığı iddiasını doğru buluyor. Halkın yüzde 70.6'sı bürokratların birden çok maaş almasına karşı.