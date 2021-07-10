Haluk Levent söyledi: Saros’uma dokunma

Edirne Keşanda, Anafartalar Caddesinde sivil toplum örgütleri ve bazı siyasi parti temsilcilerinin de katılımıyla toplanan yaklaşık 2 bin kişi, açtıkları pankart ve ellerinde taşıdıkları dövizlerle sloganlar atarak, Cumhuriyet Meydanına yürüdü.

Meydanda konuşma yapan Keşan Kent Konseyi Başkanı Hasan Karagöz, FSRU inşaatının durdurulması için Saros Dayanışma Gönüllüleri ve Kent Konseyi’nin yürüttüğü hukuki süreç hakkında bilgi verdi.

Karagöz, “Sarosa adalet istiyoruz. Bugün burada bu coşku, bu katılım herhalde sağır kulakları açmış, kör gözleri parlatmıştır. Burada halkın gerçeğini görmüşlerdir. Umarız ki biz mitingi sonlandırdığımızda yetkililer, gidip makineleri bağlar, mahkeme kararlarını uygularlar. 2’nci ÇED davamız kaldı sadece. 4 Ağustosta Edirne İdare Mahkemesinde, duruşmalı mahkememiz var. Bugün buraya katılan kitlenin 3-5 katını oraya taşımaya var mısınız? Bu memlekette hakimler var, yargıçlar var. Bunu düzelteceğimize inanıyoruz” dedi.

Mitingde, yerel müzik topluluğu ‘Grup Dörtyol’ ile şarkıcı Haluk Levent, mini konser verdi.

(DHA)







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