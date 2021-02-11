Halüsinasyon gördü ‘eşimle ilişkin var’ diyerek arkadaşını öldürdü

Osmangazi ilçesi Çukurca Mahallesi yolu üzerinde, bir şahsın yerde yattığı ve tepki vermediği polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin incelemesinde şahsın öldüğünün belirlemesi üzerine araştırma başlatıldı.

Cinayet masası ekipleri şahsın 41 yaşındaki Murat Bahadır olduğunu belirledi. Polis soruşturma başlatırken, Murat Bahadır’ın cansız bedeni Savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

EŞİYLE İLİŞKİSİ OLDUĞUNU DÜŞÜNEREK VURMUŞ

Murat Bahadır’ın son olarak kimlerle görüştüğü, telefonn kayıtları ve güvenlik kamerası görüntülerini izleyen polis sıkı bir çalışma başlattı. Ekipler Murat Bahadır’ın en son, arkadaşı Erman Ö. ile birlikte bölgeye geldiğini tespit etti. Erman Ö.’yü yakalamak için çalışma başlatan ekipler, şüphelinin Nilüfer ilçesi Görükle bölgesinde olduğu bilgisine ulaştı. Bunun üzerine Erman Ö.’yü gece saatlerinde gözaltına alındı.

Cinayeti itiraf eden Erman Ö. ilk ifadesinde, eşinin kendisini terk etmesi nedeniyle psikolojisinin bozuk olduğunu ve kullandığı uyuşturucu madde etkisiyle halüsinasyon gördüğünü belirterek, “Eşimle ilişkisi olduğunu düşünerek Murat Bahadır’ı vurdum. Cesedini yol kenarına bırakarak kaçtım” dedi. (İHA)