Hamamcılar peştamal ve sabunlarıyla meydana çıkıp isyan etti

Pandemi nedeniyle uzun süredir iş yapamayan bir sektör daha isyan etti. Türkiye Hamamcılar Birliği öncülüğünde hamamcılar, bugün İzmir Saat Kulesi önünde eylem düzenledi.

Peştamalleri ile alana gelen hamam işletmecileri, “Virüsün günah keçisi hamamlar değildir”, “Hamamlar virüs yuvası değil şifa yeridir”, “Bacamızdan duman çıkmaz oldu”, “Suyun sabunun olduğu yerde virüse yer yok” yazılı pankart ve dövizler açtı.

“AVM’LER, SPOR SALONLARINDA BULAŞMAYAN VİRÜS HAMAMDA MI BULAŞIYOR?”

Hamamcılar Birliği’nin ortak açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

* Birçok işletmeyi açık tutup onlar kadar yakın mesafeli hizmet vermeyen hamamların kapatılmasının sebebi nedir? Nedir bizleri onlardan daha tehlikeli yapan? Spor salonu, halı saha gibi terlemenin bol olduğu, üstelik suyun sabunun her an erişilmediği işletmelerin tehlike arz etmediğini düşünen bilim kurulu, bu terlemeyi ve halı sahadaki yakın teması sorun olarak görmeyip hamamları hangi sebepten ötürü kapalı tutmuştur?

* Bilardo ve oyun salonları gibi kapalı mekanlarda insanların en az 2 saat bir arada bulunduğu bu mekanların açık kalmasında bir sorun görmeyen bilim kurulu, 25-30 dakika süren suyun sabunun içinde hizmet verilen hamamda virüs yayıldığını nasıl düşünebilmiştir?

“OTELLERİN SPA’LARI AÇIKKEN BİZİMKİLER NİYE KAPALI?”

* Turizmde faaliyet gösteren otellerin spalarında yayılmayan virüsün, otelden bağımsız işletmelerde yayılmasını düşündüren nedir? Bu sonuca kendileri nasıl ulaşmıştır?

Günde binlerce kişinin girdiği AVM’lerde bir risk ortamı görmeyen bilim kurulu nasıl oluyor da günde 20-25 kişinin girdiği hamamları riskli görmüştür?

“AKIL SAĞLIĞIMIZ İÇİN MANTIKLI AÇIKLAMA BEKLİYORUZ”

* Bir senenin toplam 10 ayı kapalı kalan işletmelerimizin vaka sayısı artışına sebep olduğunu söylemek mantıksızlıktır.

* Hamamların bu açılan sektörden daha fazla virüs yaydığını ispatlayabilecek ellerinde herhangi bir veri var mıdır?

* Aklımızın ve mantığımızın anlam veremediği bir pozisyona soktular bizi. Akıl sağlığımız için kendilerinden mantıklı bir açıklama bekliyoruz.

“ARANAN SUÇLULAR BİZ DEĞİLİZ”

Eylemde, “Aranan suçlular biz değiliz”, “Hamamlar virüs yuvası değil”, “Bin yıllık kültür bu eğlence değil” sloganları atıldı.