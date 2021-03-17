Hamileyken coronaya yakalanan anne öldü, bebeği kurtarıldı

Taşova ilçesinde yaklaşık 2 hafta önce bazı semptomlar göstermesi üzerine hastaneye giden 7 aylık hamile Müjgan Yiğit’e corona virüsü testi yapıldı.

Testi pozitif çıkan Yiğit, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedaviye alındı.

Genç kadının, durumunun kötüleşmesi üzerine erkek bebeği sezaryenle alındı. Yoğun bakım servisine alınıp, geçen sürede durumunda düzelme olmayan kadın, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

BEBEK GÖZETİM ALTINA ALINDI

Dünyaya gelip, hayata tutunan 7 aylık erkek bebek, hastanede gözetim altına alındı. Anne Müjgan Yiğit’in cenazesi, gözyaşları arasında Taşova ilçesi Uluköy köyünde toprağa verildi.

Miray Sude isminde 7 yaşında bir kızı da bulunduğu öğrenilen Müjgan Yiğit’in ölümü, ailesinin yanı sıra ilçeyi hüzne boğdu. DHA

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