Hande Çinkitaş cinayetinde baba ve üvey anne tahliye edildi

Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar Nezih Çinkitaş ve Şehnaz Çinkitaş katıldı. Duruşmada müşteki Handan Yılmazer ile avukatı Hasan Kocabey ve sanık avukatları da yer aldı. Mahkeme heyeti, pandemi nedeniyle basın mensuplarını duruşma salonuna almadı.

Tanık beyanlarının alınmasının ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Nezih Çinkitaş ve Şehnaz Çinkitaş’ın tutuklu kaldığı süre, delillerin çoğunun toplanmış olması ve toplanmayan delillere sanıkların etki etme olasılığının bulunmamasına nazara alarak sanıkların ayrı ayrı tahliyesine karar verdi. Mahkeme sanıklar hakkında konutu terk etmemek ve yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbirleri de uyguladı. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için erteledi.

İDDİANAME

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede Kadıköy’de 4 Ocak 2001’de Hande Çinkitaş’ın öldürüldüğü anlatıldı. İddianamede Çinkitaş’ın başına çekiçle vurulup boğazının kesilerek öldürülmesine ilişkin babası Nezih Çinkitaş ve üvey annesi Şehnaz Çinkitaş hakkında “Canavarca hisle eziyet çektirerek alt soydan akrabayı kasten öldürme” suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor.

İddianamede olayda kullanılan bıçakta Nezih Çinkitaş’ın parmak izine rastlanmadığı ancak 19 yıl sonra bıçak üzerinde yapılan DNA incelemesinde bıçağın keskin ucunda Nezih Çinkitaş’ın yoğun olarak DNA profilinin tespit edildiği belirtiliyor.

DURUŞMA SONRASI AÇIKLAMA: DERHAL İTİRAZ EDECEĞİZ

Şikayetçi avukatı Hasan Kocabey “Tutuklu sanıklar Şehnaz Çinkitaş ve Nezih Çinkitaş’ın tahliyelerine karar verildi. Tabi ki biz müşteki, şikayetçi, katılan taraf olarak bu iki kişinin cinayeti birlikte işlediklerine inanıyoruz. Bu tahliye kararına itiraz edeceğimizi belirtmek istiyoruz” dedi. Kocabey, “Tahliye kararına derhal itiraz edeceğiz.

Çünkü tüm dosya içeriği özellikle 2 sanığın birbirleriyle çelişen beyanları, teknik deliller, özellikle Adli Tıp Kurumu’ndan alınan deliller, cinayetin gece işlendiğine ilişkin ve sabaha kadar da cinayet mahallinin bu sanıklar tarafından kurgulandığına ve delillerin yok edildiğine dair çok ciddi deliller var dosya içerisinde. Buna rağmen tahliye edilmiş olmaları kamu vicdanını zedeledi diye düşünüyorum. Tabi ki derhal itiraz edeceğiz” ifadelerini kullandı.

BENİM KIZIMIN RUHU ŞİMDİ TEKRARDAN İYİ DEĞİL”

Gözyaşlarına hakim olamayan Anne Handan Yılmazer ise “Avukatım gerekeni söyledi, üzgünüm. Benim kızım hak etmiyordu bunu. Yalan beyanlarla adaleti de yanılttılar, ben bunu beklemiyordum” dedi. Anne Yılmazer şöyle devam etti: “Duygularım allak bullak, ben bunu beklemiyordum, kızım hak etmedi. Vahşice katlediliyor kızım, yapanlar serbest bırakılıp dışarıda geziyor.

Böylelerini biz aramızda istemiyoruz, benim kızımın ruhu şimdi tekrardan iyi değil. Yerinde rahat edemeyecek şimdi hissediyorum kızımı. Benim kızım vahşice katlediliyor, şahıslar çıkıyor dışarıda eli kolu geziyor. Bu mudur adalet, adalet istiyoruz artık. Kadınlara çocuklara kıyanları çıkarmasınlar dışarı, içeride tutsunlar. Onlara aramızda yer yok, asla affetmiyorum.” (DHA)