Hapis yattım ama sabıkam yok!

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin danışmanı Arif Barata, hakkında 47 suç dosyası olduğuna ilişkin haberimizle ilgili açıklama yaptı. Barata, 12 yıl önce ihaleye fesat karıştırmak suçundan 4 ay cezaevinde yattığını ve hakkında halen devam eden 7 ayrı dava bulunduğunu itiraf etti ve “Ama karanlık hiç bir şeyim yok. Adli sicil kaydım yok” dedi.

HAYATI ARIGAN

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Arif Barata, hakkında devam eden davaların içeriğinin de ‘alacak', ‘ihaleye fesat karıştırma', ‘ortaklığın giderilmesi', ‘ön alım' ve ‘yürütmeyi durdurma' olduğunu söyledi.

Barata, ihaleye fesat karıştırma davası için, “2009'da FETÖ'cülerin operasyonu sonucu, yanımda çalışan birinin 34 metrekarelik evinin satışı nedeniyle 4 ay cezaevinde kaldım. Cezaevine girdiğim dönem adli tatile denk geldi. Adli tatilin ardından ilk duruşmada serbest kaldım” bilgisini verdi.

Barata, şöyle devam etti: “Meclis üyesi oldum. İl İdare Kurulu üyesi oldum. İl İdare Hizmet Birliği'nde görev aldım. Geçmişimde adli sicilime işlenmeyen bir durum olmadı. Yanlış hiç bir şeyim yok. AK Parti üyesiyim. Siyasetçiyim. Bakan (Bekir Pakdemirli) beyle, sahada çalışıyoruz. Siyaseten destek veriyorum. Türkiye Jokey Kulübü'nden de maaş alıyorum. 3 kız çocuğu babasıyım. Hakkımdaki haberi (bilinçli, karalama kampanyası çerçevesinde yaptınız) asla diyemem. Burada bir yerde kopukluk olmuş. İddialar çok ürkütücü.”