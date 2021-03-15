‘Hapse girmek için öldürdüm’ demişti, mahkeme kararında direndi

İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Bayram Sipahi, tutuklu bulunduğu Ceza İnfaz Kurumundan getirildi. Mahkemede Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili ile sanık avukatı hazır bulundu.

İstanbul Fatih'te 17 Nisan 2015 tarihinde meydana gelen olayda, iddiaaya göre, Türkmenistanlı 44 yaşındaki Jemile Kerimova, 47 yaşındaki sanık Bayram Sipahi ile para karşılığı birliktelik için anlaşmıştı.

Jemile Kerimova'nın evine giden sanık Bayram Sipahi, lavaboya girmiş ve yanında götürdüğü ekmek bıçağıyla lavabodan çıkarak sırtı dönük şekilde oturan Kerimova'yı sırtından birkaç kez bıçaklayarak çantası ile paralarını alarak kaçmıştı.

Kerimova'yı öldüren sanık, evden çıkarken kapıyı açık bırakmış, açık kapıdan Kerimova'yı gören komşusu sağlık ekiplerine haber vermişti. Kaçan sanık ise karakola giderek polis ekiplerine teslim olmuştu.

Mahkeme, daha önce yargılanan tutuklu sanık Sipahi'nin, ‘kasten öldürme' ve ‘hırsızlık' suçlarından 29 yıl 2 ay hapis cezasına hükmetmişti.

Mahkeme'nin gerekçeli kararında, sanık Sipahi'nin, maktul Kerimova'yı öldürdükten sonra çantasını aldığını ve cep telefonunu satarak aynı gün teslim olduğu anlatılmıştı.

CEZAEVİNE GİRMEK İÇİN ÖLDÜRMÜŞ

Gerekçeli kararda, sanığın soruşturma aşamasındaki ifadesine yer verilerek, maddi durumunun iyi olmadığını, kendisini geçindiremediğini ve cezaevine girmek için eylemi gerçekleştirdiğini anlattığı belirtilmişti.

Sanık Sipahi'nin mahkemedeki ifadesine yer verilen kararda, Kerimova ile anlaştıktan sonra evine gittiğini ve orada uyuduğunu, kalktığında ise Kerimova'yı parasını alırken gördüğünü, ertesi gün onu bularak evine gittiğini, para alma hadisesini gündeme getirdiğini, maktulün kendisiyle eve gelirken birilerine işaret ettiğini ve onların birazdan eve geleceğini söylediğini, evden ayrılmak istediğinde ise Kerimova'nın kendisine hakaret ettiğini ve bunun üzerine olayın yaşandığını söylediği kaydedilmişti.

Mahkeme, gerekçeli kararında sanığın, tahrik edici davranışları gündeme getirmesinin nedeni, ‘daha az ceza almaya yönelik' olarak değerlendirilmiş, bu nedenle soruşturma aşamasındaki ifadesinin gerçeğe daha uygun olduğu kaydedilmişti.

YARGITAY; “SUÇ VASFINDA HATAYA DÜŞÜLDÜ”

Yerel mahkemenin kararını inceleyen Yargıtay ise, sanığın kastının maktulü öldürerek para ve çantasını yağmalamak olduğunu, buna göre başka bir suçun işlenmesini kolaylaştırmak amacıyla ‘kasten öldürme' ve ‘nitelikli yağma' suçlarından ceza verilmesi yerine, sanığın ‘kalacak yerinin olmaması nedeniyle cezaevine girmek amacıyla maktulü bıçakladığı' yönündeki savunmasına itibar edilerek bu suçlardan hüküm kurulması nedeniyle suç vasfında hataya düşüldüğü kaydedilmiş ve yerel mahkemenin verdiği hapis cezasının bozulmasına karar vermişti.

Duruşmada savcısı, yeniden yapılan yargılamada verilen kararda direnilmesini talep etti.

TAHLİYESİNİ TALEP ETTİ

Duruşmada savunması istenen sanık Bayram Sipahi, eski savunmalarını tekrar ettiğini söyleyerek, “Vücudumda platin var. Bunun ameliyat ile çıkarılması gerekiyor. Cezaevi koşullarında bunu yapmam mümkün değil. Tahliyemi talep ediyorum” dedi.

YENİDEN 29 YIL 2 AY HAPİS

Mahkeme heyeti, Yargıtay'ın bozma ilamına karşı direnilmesine karar vererek sanık Bayram Sipahi'ye ‘kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Sanığın, mahkemedeki tutumunu değerlendiren mahkeme, sanık hakkında iyi hal hükümlerini de uygulayarak cezayı 25 yıla indirdi.

Mahkeme, sanığın ‘hırsızlık' suçunu işlediğinin sabit olması nedeniyle 4 yıl 2 ay hapse çarptırılmasına karar vererek, tüm suçlardan toplamda 29 yıl 2 ay hapis cezasına hükmetti.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 17 Nisan 2015 tarihinde Türkmenistan uyruklu Jemile Kerimova'nın Fatih'te yaşadığı, tanık beyanlarına göre Fatih/Aksaray metro istasyonu civarında bulduğu müşteriler ile birlikte para karşılığında birlikte olarak geçimini sağladığı anlatılıyor.

İddianameye göre, maktul Jemile Kadirova ile işsiz ve parası olmayan şüpheli Bayram Sipahi, olay günü para karşılığı birlikte olmak için anlaştılar.

İddianamede, maktulün evine gittiklerinde şüphelinin lavaboya gittiği ve maktulün parası ile çantasını gasp etmek için lavaboda üzerindeki ekmek bıçağını çıkardığı, lavabodan çıkarak sırtı kendisine dönük şekilde bekleyen maktule elindeki bıçak ile birden çok kez vurarak öldürdüğü kaydedilmişti.

İddianamede, şüpheli için, ‘Bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve ‘silahla nitelikli yağma' suçundan da 10 yıldan 15 yıla kadar hapis istenmişti.