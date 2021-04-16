Hasan Polatkan’ın eşi yaşamını yitirdi

27 Mayıs döneminde idam edilen Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın eşi Mutahharre Polatkan 101 yaşında hayata veda etti.

1950-60 yılları arasında 10 yıl süreyle Maliye Bakanlığı yapan Hasan Polatkan, 27 Mayıs darbesi sonrası Yassıada'da Başbakan Adnan Menderes ve Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ile birlikte idama mahkum edilmiş ve İmralı adasında asılmıştı.

Mutahhare Polatkan son röportajında, ‘'Asansör sesi duyunca ‘Hasan’ım geldi’ diye içimden geçiriyorum. Yıllarca bu ümitle yaşadım. Ben ona veda edemedim” demişti.

Hasan-Mutahharre Polatkan'ın kızı Nilgün Atlı, vefat eden annesi için, “Çok acılar çekti” dedi ve SÖZCÜ'ye, şunları söyledi:

‘'Annem, hayatta büyük acılar görmüş bir insandı. Bunca sene bu acılara rağmen hayata dayandı. Şimdi inşallah eşine ve kızına kavuşmuştur. Her zaman, babamın suçsuzluğunu anlatır, bizlere de, bu nedenle hep başımızın dik olmasını salık verirdi. Babam, suçsuzdu ve iftiralara uğramış bir devlet adamıydı. Kendisini devletine adamış bir insandı. Annem hep bu düsturla bizlere moral verirdi. Annemin düsturuyla bu adı şerefle taşıdık ve her zaman başımız dik oldu.”