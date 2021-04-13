Hasta yakınları hastaneyi birbirine kattı

Edinilen bilgilere göre olay, akşam saatlerinde Sivas Numune Hastanesinin Acil bölümünde meydana geldi. Y.Ö. isimli ayağı kırılan hastalarını Numune Hastanesi'ne getiren şahıslar, sağlık çalışanlarının hastalarıyla ilgilenmediğini iddia ederek tartışmaya başladı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü, şahıslar sağlık ve güvenlik çalışanlarına saldırdı. Çıkan arbedede hastanenin Acil bölümü adeta savaş alanına döndü.

Şahısların saldırısında 6 güvenlik görevlisi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olayda 8 hasta yakını gözaltına alınarak adli işlem başlatıldı.

Saldırı anı ise hastanenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde hasta yakınlarının sağlık ve güvenlik çalışanlarına darp ettiği görüldü.

SİVAS VALİSİ AYHAN’DAN AÇIKLAMA

Sivas Valisi Salih Ayhan konuyla alakalı sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Vali Ayhan şu ifadeleri kullandı:

* Bugün akşam saatlerinde Sivas Numune Hastanesinde tedavisi yapılan hastanın yakınları tarafından, sağlıkçılarımıza ve güvenlikçi personelimize şiddet uygulandığını, acil serviste de maddi zarara sebebiyet verildiğiniz üzülerek öğrendim. Güvenlik güçlerimiz hemen olaya müdahale ederek, 8 kişi olduğu belirlenen failleri gözaltına almıştır. Tasvip etmediğimiz durumlara sebebiyet veren ve sağlıkçılarımıza şiddet uygulayan şahıslar, hakkında adli işlemler de başlatılmış olup, takipçisi olacağımın bilinmesini isterim. (İHA)



