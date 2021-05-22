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Hastanede bebeği kaçırmaya çalıştı, serbest kaldı

Şişli'de hastanede babaannesi ile röntgen sırası bekleyen bebeğin yanına yaklaşan Fas uyruklu kadın, "Bu çocuk benim" diye bağırarak 8 aylık Tercan bebeği kaçırmaya çalıştı. Kadın çıkarıldığı mahkemeden serbest bırakıldı.

Güncellenme: 11:13, 22/05/2021
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Hastanede bebeği kaçırmaya çalıştı, serbest kaldı

Şişli Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi’nde çocuk bölümünde endişe verici bir olay yaşandı. Annesi ve babaannesi sekiz aylık Tercan bebeği hastaneye doktor kontrolüne götürdü. Röntgen sırası bekledikleri sırada bebeğin annesi bilgi almak için içeri girdi.


Bu sırada Tercan bebeğin yanına Fas uyruklu S.K. yanaştı. Bebeğin kolundan tutan Faslı kadın “Bu çocuk benim” diyerek bağırmaya başladı. Çocuğu almak için uğraşan kadına babaanne engel oldu. Hastanede bağrışmaları duyan güvenlik görevlileri olaya müdahale etti.

GÖZALTINA ALINDI

Fas uyruklu kadının 8 aylık bebeği kaçırmaya çalıştığı anlaşılınca S.K gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Faslı S.K.’nın polisteki ifadesinde bebeğin kendi çocuğuna benzediği için almaya çalıştığını söylediği öğrenildi. S.K. çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.
(DHA)

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