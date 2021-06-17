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Hastanede dehşet! 3 kişi toprak altında kaldı

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde yapımı tamamlanmak üzere olan hastanenin kanalizasyon hattında meydana gelen göçükte toprak altında kalan 3 işçi ekiplerin yoğun çalışması sonucu yaralı olarak kurtarıldı.

Güncellenme: 20:46, 17/06/2021
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Hastanede dehşet! 3 kişi toprak altında kaldı

Olay, akşam saatlerinde Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde yapımı tamamlanmak üzere olan hastane inşaatında yaşandı. İddiaya göre, hastanenin kanalizasyon hattında çalışma yapıldığı sırada göçük meydana geldi. Göçük nedeniyle 3 işçi toprak altında kaldı.

İşçileri kurtarmak için bölgeye AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, toprak altında kalan işçileri kurtarmak için zamanla yarıştı.

Ekiplerin çalışması sonucu her iki işçi de yaralı olarak kurtarıldı. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralı işçiler tedavi altına alındı. Göçüğün işçilerin kanalizasyon borusu döşediği sırada yaşandığı belirlendi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. İHA

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