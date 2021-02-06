Hastanede teyemmüm taşı dağıtmasıyla gündeme gelen AKP’li belediyenin, başkan yardımcısı istifa etti

Bursa’da Şehir Hastanesi’ndeki servislere teyemmüm taşı dağıtan AKP’li Yıldırım Belediyesi’nde, AKP'li Belediye Başkan Yardımcısı Ali Mollasalih görevinden istifa etti.

GÖREVİNDEN İSTİFA ETTİĞİNİ DUYURDU

İstifasını sosyal medyadan duyuran AKP'li Belediye Başkan Yardımcısı Ali Mollasalih açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

* Makamların geçici, aslolanın millet olduğu bilinciyle 2019 Nisan'da üstlendiğim Yıldırım Belediye Başkan Yardımcılığı emanetini teslim ettim. Bu süre içerisinde Yıldırım ve Yıldırımlının hakkını korumayı, garip-gurebanın yanında olmayı kendime şiar edindim.

* Beni bu göreve layık gören büyüklerimize, 2 yıla yakın süre beraber çalıştığım Yıldırım Belediye Başkanı Sayın Oktay Yılmaz'a, Belediye Meclisi üyelerimize, AK Parti teşkilatımıza, fedakarca çalışan Yıldırım Belediyesi personeline, desteklerini ve sevgilerini hep hissettiğim muhtarlarımızla saygıdeğer Yıldırımlılara teşekkür ediyorum. Bugüne kadar olduğu gibi, Yıldırım için çalışmaya ve sesleri olmaya devam edeceğim.

ÜZERİNDE FARZLARI YAZILI TEYEMMÜM TAŞLARI DAĞITMIŞTI

AKP'li Yıldırım Belediyesi'nin hastanede dağıttığı teyemmüm taşlarının üstünde belediyenin logosu ve “Ey insanların rabbi olan Allahım! Şifa ver, çaresini gönder; sen Şafi'sin. Senin şifandan başka şifa yok. (Rabbim!) Hastalık bırakmayacak bir şifa ile şifa ver” hadisi yer alırken, taşın üstünde ayrıca teyemmüm abdestinin farzları da anlatılmıştı.

HAS PARTİ İL BAŞKANLIĞI YAPMIŞTI

Bursalı siyasetçi Ali Mollasalih, son yerel seçimlerde Yıldırım Belediyesi Meclis üyesi seçilmişti. Aktif siyaset hayatına 1999 yılında Fazilet Partisi Bursa İl Yönetim Kurulu Üyesi olarak başlayan Mollasalih, bir dönem Has Parti Bursa İl Başkanlığı da yapmıştı.