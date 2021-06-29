Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Hastanede yangın! Hastalar tahliye edildi

Bartın’da Devlet Hastanesinin genel cerrahi servisinde kullanılan cihazların kısa devre yapması sonucu çıkan yangın hastane personelinin müdahalesi ile büyümeden kontrol altına alındı. Servisteki bazı hastalar yakınları tarafından panikle dışarıya çıkarılırken toplam 21 hasta farklı servislere tahliye edildi.

Güncellenme: 23:04, 29/06/2021
HaberlerGündem
Hastanede yangın! Hastalar tahliye edildi

Yangın, Bartın Devlet Hastanesi’nin 3. katındaki genel cerrahi servisinde kullanılan cihazların kısa devre yapması sonucu çıktı. Yangına ilk müdahale hastane personeli tarafından yapıldı. Hastane personelinin hızlı müdahalesi ile yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın sırasında panikleyen bazı hasta yakınları hastalarını tekerlekli sandalyeye bindirerek bina dışına taşıdı. Bartın Belediyesi itfaiye ekiplerince yangının çıktığı serviste geniş çaplı inceleme yapıldı. Servisteki 21 hasta farklı servislere tahliye edilirken yangında can kaybı ya da yaralanma olmadı. İHA

İlginizi ÇekebilirOrman yangınına TOMA'lı müdahaleOrman yangınına TOMA'lı müdahaleİlginizi Çekebilir28 Haziran corona virüsü tablosu açıklandı! İşte son durum28 Haziran corona virüsü tablosu açıklandı! İşte son durumİlginizi ÇekebilirLitresini 800 TL'den satıyorlar! Hasat başladı...Litresini 800 TL'den satıyorlar! Hasat başladı...
Bartın Bursa Corona Edirne hastane Pazartesi Sağlık Sağlık Bakanlığı yangın