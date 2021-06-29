Hastanede yangın! Hastalar tahliye edildi

Yangın, Bartın Devlet Hastanesi’nin 3. katındaki genel cerrahi servisinde kullanılan cihazların kısa devre yapması sonucu çıktı. Yangına ilk müdahale hastane personeli tarafından yapıldı. Hastane personelinin hızlı müdahalesi ile yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın sırasında panikleyen bazı hasta yakınları hastalarını tekerlekli sandalyeye bindirerek bina dışına taşıdı. Bartın Belediyesi itfaiye ekiplerince yangının çıktığı serviste geniş çaplı inceleme yapıldı. Servisteki 21 hasta farklı servislere tahliye edilirken yangında can kaybı ya da yaralanma olmadı. İHA

İlginizi Çekebilir Orman yangınına TOMA'lı müdahale

İlginizi Çekebilir 28 Haziran corona virüsü tablosu açıklandı! İşte son durum