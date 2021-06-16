Hastanelerde aşı yoğunluğu

Sağlık Bakanlığı'nın 40 yaş üstü yaş grubuyla birlikte birçok meslek grubu ve SGK'lı tüm çalışanlara COVID-19 aşılamasını başlatmasıyla hastanelerde akşam saatlerine kadar yoğunluk oluştu.

“HASTANE BAHÇESİ KONSER ALANI GİBİ”

İstanbul Kartal'da Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden SÖZCÜ Whatsapp Haber Hattı'na ulaşan bir vatandaş, “Aşırı yoğunluk vardı. Şaşırdım. 40 yaş kontenjanından yararlandım. Aşımı saatinde oldum ancak yoğunluk korkutucuydu. Yetkililerin bir el atması lazım. Hastanenin bahçesi sanki konser alanı gibiydi” dedi.

“RANDEVU SİSTEMİ UYGULANAMIYOR”

İzmir Urla Devlet Hastanesi'nden bir vatandaş ise, “Berbat bir durumdu. Küçücük alanda neredeyse 500 kişi bekliyordu. Aşımı oldum ama biz şanslı gruptanız. 21.10'a randevu almıştık, 23.00 civarında aşı olduk. Bir sürü bekleyen ve randevu almasına rağmen aşısını olamayanlar vardı. Randevu sistemi yoğunluktan dolayı uygulanamıyor. Hastane yetkilileri ‘24.00'dan sonra işlem yapmayacağız, bugün gidin, yarın gelin’ diye uyardı” şeklinde konuştu.

“AŞI OLMADAN BIRAKIP GELDİM”

İstanbul İçerenköy Fatih Sultan Mehmet Araştırma Hastanesi'nden bildiren bir vatandaş, “22.00 itibarıyla yaklaşık 800 kişi bir bahçede aşı sırası bekliyor. Aşı olmadan bırakıp geldim. Sağlık Bakanlığı resmen şov yapıyor. Rekor sayıda insanı bir günde aşıladık diyor. Bir o kadar da insanı hasta ederler artık” dedi.

KAPILAR KAPATILDI, VATANDAŞLAR PROTESTO ETTİ

İzmir Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde gece saatlerinde kapıların kapanmasıyla randevusu olan birçok vatandaş, aşı olamadı.

Benzer görüntüler Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi’nde de yaşandı. Randevusu olmasına rağmen aşı olamayan vatandaşlar, beklemeye devam ederek uygulamayı protesto etti.