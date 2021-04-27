Hastanın battaniyeyle taşınma görüntülerinin ardından soruşturma başlatıldı

Hatay Eğitim Araştırma Hastanesi Dermatoloji Polikliniği’ne gelen hasta yakınları yaşlı kadını battaniye ile hastaneye götürdü. O anlar ise bir vatandaş tarafından kaydedildi. Görüntülerde, bir hastanın polikliniğine geldikten sonra hasta yakınları tarafından battaniyeyle içeri alınması yer alıyor.

Yaşanan olay kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Olayla ilgili Hatay İl Sağlık Müdürlüğü ise yazılı bir açıklama yayınladı.

“İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTIR”

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

* Hastamızın 27.04.2021 tarihinde saat 11.00 civarında hastanemiz dermatoloji polikliniğine randevu alarak muayeneye geldiği ve 11.00'de muayene edildiği anlaşılmıştır.

* Hasta yakınlarının hiçbir şekilde hastane idaresi, hasta yakınları, hasta yönlendirme personelinden yardım ve sedye talebinde bulunmadığı, poliklinik alanına battaniye ile götürüldüğü ve hasta yakınlarından birinin taksiden indirilmesinden itibaren kamera kaydına başladığı, dermatoloji polikliniği önünde yere konularak kamera ve fotoğraf kaydına devam edildiği, bu sırada hasta karşılama ve hastane güvenlik elemanlarının hastaya yardıma geldiği ve sedye getirdiği anlaşılmıştır.

* Muayenesi tamamlanan hasta evde sağlık birimimiz tarafından acil servis alanından hastanemiz hasta nakil aracı ile evine nakledilmiştir.

* Ayrıca olayla ilgili olarak hastane yönetimimiz tarafından gerekli idari soruşturma başlatılmıştır.