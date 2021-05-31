Hastasının saldırısına uğrayan doktor: Hayallerimden soğudum

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, hastası Bayram Nargüner'in bıçaklı saldırısına uğrayan Dr. Ertan İskender'i hastane odasında ziyaret etti. DEVA Partisi Genel Sekreteri Dr. Medeni Yılmaz ile birlikte Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi'ne gelen Babacan'ı burada Başhekim Prof. Dr. Rahmi Kılıç karşıladı.

“BENİM BAŞIMA GELDİ, BAŞKASININ BAŞINA GELMESİN”

Saldırıya uğrayan üç yıllık asistan Ertan İskender, kendisine ve eşine geçmiş olsun dileklerini ileten Babacan'dan sağlıkta şiddeti sık sık dile getirmesini rica etti. “Benim başıma geldi, başkalarının başına gelmesin. Tek uğraşım o” diyen İskender şunları söyledi:

* Hastane giriş çıkışları daha kontrollü olmalı. Kesici, delici aletin, yaralanmaya sebep olacak silahların girememesi… Şunu da görüyoruz: Mesela sivil polis belinde tabancayla poliklinikte…

* Şunu da duyuyoruz basında: Beylik tabancasıyla bir sürü kişiyi yaralayan da var. Bu olaydaki silah bıçak olmasaydı, başka bir şey olsaydı belki çok daha hayati bir durumla baş başa kalabilirdim.

* Herhangi bir şekilde bir hakaret, tehdit, suç sayılacak ‘Bunları dövmek lazım' gibi lafları çok sık duyuyoruz poliklinikte. En basit yaptırım ne olabilir? Kısa bir süre sağlık hizmetinden belki mahrum kılmak…

* Hiçbir insanı sağlık hizmetinden mahrum kılamayız ama aklımdaki süre 1 ay. Çalışmalar yapılabilir konuyla ilgili. E-Nabız sistemi gibi, hekimler muayene sırasında hastayla muhatap olduğu sırada direkt uyaracak, hangi tarihte nasıl bir şiddet işlediğini gösteren genel bir sistem olsa insan tedbirini alıyor. Potansiyel tehdit olduğu için daha farklı davranabiliyoruz. Aklıma bunlar geliyor.

“HAYALLERİMDEN SOĞUDUM”

İşi bırakma noktasına geldiğini ifade eden Dr. Ertan İskender, “Çok da yapmak istemiyorum, soğudum. Çok mesaj geliyor Instagram'dan. ‘Ben de ortopedi düşünüyordum, cerrahi düşünüyordum, sizi görünce etkilendim.' diye. ‘Hayallerinizden vazgeçmeyin, öyle şeyler olur illa ki' diyordum ama kendim vazgeçmek istiyorum. Hiçbir şey insanın kendi sağlığından önemli değil. Hem psikolojik sağlığı, çalışma şartları hem de fiziki sağlığı…” diye konuştu.

BABACAN: HÜKÜMETİN SOMUT TEDBİRLER GELİŞTİRMEYE ÇAĞIRIYORUZ

Babacan ise hastane kapısında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

* Bugün hastasının saldırısıyla yaralanan değerli doktorumuz Erkan İskender Bey'i ziyaret ettik. Kendisine buradan tekrar acil şifalar diliyorum. Sağlık çalışanlarımız, doktorlarımız Türkiye'nin dört bir yanında kendi sağlıklarını, kendi canlarını tehlikeye atacak şekilde, büyük bir fedakarlıkla çalışıyorlar.

* Ama ülkemizde de sağlıkta şiddet ciddi bir sorun. Ve bu sorunun çözümüne dönük de ciddi bir tedbir, önleyici politikalar maalesef bugüne kadar fazla görmedik, görmüyoruz.

* Tabii ki doktorlarımızın sosyal bilimcilerimizle, psikologlarımızla, güvenlik uzmanlarımızla bir arada bu konuyu çalışması gerekiyor. Yapılması gerekenlerle ilgili buradan hükûmete çağrımız; bir an önce bu konunun üzerine eğilmesi, çok disiplinli bir ekip oluşturulması ve bu konuda farklı isimden gelen insanların beraberce çalışarak somut tedbirler geliştirmesidir.

* Toplum psikolojimizde şiddetin egemen olduğu, şiddetin adeta normalleştirildiği bir tabloyu da şu anda görüyoruz. Bunda siyasetin de sorumluluğu var. Siyasetteki bu nefret dili, siyasetteki şiddeti adeta makul gören yaklaşım da bu sağlıkta şiddet konusunu ülkemizde bir problem olmasını beraberinde getiriyor.

“HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERMEYE HAZIRIZ”

* Kuşkusuz yapılacak çok şey var. Gerektiğinde yasal düzenlemelere varan tedbirlerle sağlıkta şiddetin ele alınmasının ve mutlaka bir tedbir paketinin acilen hazırlanmasının önemli olduğunu düşünüyorum. Ve hükûmete buradan çağrı yapıyorum. Biz de her türlü desteği vermeye hazırız.

* Her türlü teknik birikimimizi ortaya koymaya hazırız. Yeter ki sağlıkta şiddetle mücadele edelim. Sağlıkta şiddet konusunda güçlü bir siyasi iradeyi hep beraber ortaya koyalım.