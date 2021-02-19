‘Hat taşıma’ dolandırıcılığıyla banka şifrelerini çaldılar

Fahrettin ÖZTÜRK/SÖZCÜ

İstanbul merkezli 3 ilde banka müşterilerinin internet hesaplarını ele geçiren adlarına olan SİM kartları iptal ederek yenisini çıkaran dolandırıcılık şebekesine polis operasyon düzenledi. Baskında 43 şüpheli yakalanırken, suç şebekesinin 1 milyon 800 bin liralık vurgununun tespit edildiği öğrenildi.

Operasyon, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Polisi harekete geçiren olay, 6 ay önce İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'na yapılan dolandırıcılık başvuruyla ortaya çıktı. Banka hesaplarından bilgileri dışında para çekildiğini belirten mağdurların şikayeti üzerine başlatılan soruşturmada siber polisi mağdurların ifadesi üzerine çalışma başlattı.

BANKA BİLGİLERİ VE SİM KART

Araştırmalarda, dolandırıcılık şebekesinin, mağdurların bilgilerini ele geçirdikleri anlaşıldı. İddiaya göre, banka müşterilerinin bilgilerini elde eden şebeke üyeleri, ikinci adım olarak, hesabını boşaltacakları kişiler adına yeni SİM kart çıkardı. Sahte kimliklerle yeni SİM kart çıkarılınca müşterilerin telefon hatları iptal edildi.

MESAJLAR YENİ HATTA GELDİ

Bu aşamada, yeni hatlarla banka müşteri hizmetlerini arayan dolandırıcılar, ellerindeki müşteri bilgileri ile güvenlik adımlarını geçti. Daha sonra müşterilerin internet bankacılığına giriş yapan şüpheliler, şifre mesajlarının kendi hatlarına gelmelerini sağladılar.

1 MİLYON 832 BİN LİRA

Girdikleri banka hesaplarındaki paraları tek tek farklı hesaplara aktaran, alışveriş yapan şüphelilerin bu yöntemle 44 eylemde 1 milyon 832 bin 119 lira dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi. Bankaların 866 bin 700 liralık işlemi ise şüpheli bularak iptal ettiği öğrenildi.

43 GÖZALTI

Çalışmalarda 48 şüpheli belirleyen polis operasyon hazırlığı yaptı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Bürosu'ndan talimat alınarak Manisa, Gaziantep ve İstanbul'da eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyonda 43 şüpheli gözaltına alındı.