Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Savaş: Su kaynakları yüzde 60 azaldı

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, ilde su kaynaklarında ciddi gerileme yaşandığını duyurdu. Su kaynaklarında yüzde 60 azalma görüldüğünü duyuran Savaş, Hataylılara su tasarrufu çağrısı yaptı.

“HATAY SUSUZ KALABİLİR”

Savaş açıklamasında şu ifadeleri kullandı; “İlimiz genelinde cazibeli olarak temin ettiğimiz önemli su kaynaklarımızda 2020 yılı Ağustos ayı öncesi ve Eylül ayı sonrası ortalama %60 oranında azalma görülmektedir. Suyun tükenebilen bir kaynak olduğunu daha net anladığımız bu zamanlarda suyumuzu tasarruflu kullanalım. Karaçay Barajı’nda ve birçok noktada su seviyesi çok düştü. Eğer önlem almazsak tüm Hatay susuz kalabilir. Konuyla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Tamamlandığında vatandaşlarımızla paylaşacağız. Mevcut suyumuzu verimli ve tasarruflu kullanmalıyız”

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