Hatay’da 44664 metrekare arsa satılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Satışa sunulan arsa; Hatay İli, Samandağ İlçesi, Zeytunlu Mahallesi 4088 Parseldir. Dosyamıza Sunulan Bilirkişi Raporuna Göre: . İşlem konusu parsel topografik olarak %10-90 arasında eğim değişimi gösteren arazi yapısına sahip olup, yol kotundan yüksektedir. Parsel üzerinde herhangi bir yapılaşma yoktu ve belediye hizmetleri bulunmamaktadır. İşlem konusu parsel Zeytunlu mahallesi sınırları içinde yerleşim alanı dışında yer almaktadır. Parsel üzerinde yapılaşma yoktur. Parselin bir köşesi zeminde ulaşımı sağlayan kadastro yoluna cephelidir. Parselin büyük bir kısmı iş makineleri yardımıyla tesviye edilmiş ve taraçalandırılarak tarım yapılabilir arazi niteliği kazandırılmış durumdadır.

Satış sürecine dair detaylar ilanda detaylıca belirtilmiştir.

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