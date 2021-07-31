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Hatay’da aynı bölgede yine yangın

Hatay’da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor. Aynı bölgede öğleden önce yine yangın çıkmış, müdahale sonucu söndürülmüştü.

CAN ÇAPAR
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Hatay'ın Samandağ ilçesine bağlı Çubuklu Mahallesi'ndeki yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Bölgeden dumanlar yükseldiğini görenler durumu yetkililere bildirdi. İhbarla bölgeye 1 helikopter, 5 arazöz, 2 su tankı, 15 personel yönlendirildi. Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.

AYNI BÖLGEDE ÖĞLEDEN ÖNCE DE YANGIN ÇIKMIŞTI

Aynı bölgede öğleden önce de yangın çıkmıştı. Sabah saatlerinde ormanlık alana yakın tarım arazisindeki yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınmış ve söndürülmüştü.

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