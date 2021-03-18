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Hatay’da çatışma: 4 terörist etkisiz hale getirildi

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde çıkan çatışmada 4 terörist ölü ele geçirildi. Kaçan 2 kişinin yakalanması için bölgede operasyon sürüyor.

Güncellenme: 10:36, 18/03/2021
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Hatay’da çatışma: 4 terörist etkisiz hale getirildi

Hatay’da Kırkhan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK-YPG’li bir grup teröristin ilçeye bağlı Kalepte Mahallesindeki bir evde saklandığı bilgisine ulaştı. Ekipler sabah saatlerinde teröristlerin yakalanmasına için operasyon düzenledi.

Operasyonda teröristlerden 4’ü ölü, 1’i sağ 1’i yaralı olarak ele geçirildi. Çatışma sırasında 2 kişinin de kaçtığı belirtildi. Sağ yakalanan kişinin teröristlere yardım ve yataklık yaptığı öğrenildi. Bölgede kaçan teröristlerin yakalanması için başlatılan operasyonun sürdüğü bildirildi. (İHA)

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