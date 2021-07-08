Hatay’da kapanan özel hastanenin 8 katlı binası satılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:

Özellikleri : Hatay İli, Kırıkhan İlçesi, Acemli Mahallesi, 696 Parseldeki taşınmaz Kırıkhan Özel Can Hastanesi adı altında faaliyet göstermekte idi. Taşınmazın çevresi orta gelir grubuna hitap etmekte olup, konut amaçlı kullanımın yaygın olduğu bölgededir. Bölgede teknik alt yapı ve belediye hizmetleri mevcuttur. Altyapısı tamamlanmıştır. Ulaşım sorunu yoktur. Taşınmaz geometrik olarak yamuk şekle sahip olup, topografik olarak da düz bir arazi yapısına sahiptir. Taşınmaz üzerinde ayrık olarak betonarme karkas yapı tarzında ve 4/C yapı sınıfında inşa edilmiş bina bulunmaktadır. Taşınmaz üzerinde hastane nitelikli yapı 8 katlıdır. Bu katlar bodrum kat+ zemin kat+ 5 normal kat + çatı katlıdır. Bodrum katı brüt 1090 m², zemin kat brüt 1090 m², 1. kat brüt 1150 m², 2. kat brüt 1110 m², 3. kat brüt 1030 m², 4. kat brüt 930 m², 5. kat brüt 450 m² ve çatı katı brüt 80 m² alanlı olup, toplam 6930 m² kapalı alanlıdır. Ayrıca hastane binasının kuzeydoğu bölümünde 95 m² alanlı tek katlı kantin, 55 m² alanlı sundurma yapı, trafo ve jeneratör odaları bulunmaktadır. Bu iki yapı 150 m² alanlıdır. Hastane bahçesinde muhtelif çeşitte ve muhtelif sayıda meyve ve diğer ağaçlar bulunmaktadır. Binanın yer altı su dalgıç sistemi, 1000 KVA trafo tesisi(beton köşk+ trafo+ koruma sistemi + çıkış panosu), 700 KVA jeneratörü vardır.

Adresi : Çankaya Mah. Çevreyolu Üzeri Kırıkhan / HATAY

Yüzölçümü : 4.413,33 m²

İmar Durumu : 1/1000 ölçekli uygulama imar planına göre sağlık tesisi alanına isabet etmekte olup, emsal:0,60 Hmax:12,50 yapılanma şartlarına sahiptir. kısmen yola terki bulunmaktadır.

Kıymeti : 14.278.203,75 TL

KDV Oranı : %18

1. Satış Günü : 26/08/2021 günü 15:00 – 15:05 arası

2. Satış Günü : 23/09/2021 günü 15:00 – 15:05 arası

Satış Yeri : KIRIKHAN ADLİYE SARAYI İCRA MÜDÜRLÜĞÜ ÖNÜ

DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYIN…