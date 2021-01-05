Hatay’da motosikletli terörist alarmı

İstihbarat birimleri her yere girip çıkabilme ve seri hareket etme kabiliyeti nedeniyle motosiklet kullanan teröristlerin çeşitli eylem hazırlığında olduklarını haber aldı. Bunun üzerine emniyet makamlarını uyararak, muhtemel bir motosikletli terörist eylemi olasılığına karşı uyarıda bulundu.

Uyarı üzerine Hatay Emniyet Müdürlüğü, başta Belen- İskenderun, Dörtyol- Payas olmak üzere özellikle Hatay'ın Amanos dağları ormanlık alanlarına yakın yerleşim birimlerinde teyakkuza geçti. Operasyonlarını ve arama tarama çalışmalarını artıran emniyet yetkilileri şüpheli görülen motosikletleri kontrol etmeye başladı.

ORMANLIK VE ASKERİ ALANLARA DİKKAT

Emniyet yetkilileri, geçtiğimiz Ekim ayında Amanos ormanlarında peş peşe çıkan yangınlarda ve ardından İskenderun'da meydana gelen canlı bomba eyleminde motosikletli terörist hareketlerin varlığını hatırlatarak, “Halkımızdan motosikletli kişilere karşı uyanık olmalarını istiyoruz. Kalabalık yerlere park etmiş sürücüsü olmayan motosikletlere, ormanlık ya da askeri alanlar yakınında dolaşan motosikletlilere dikkat etmelerini ve şüpheli gördükleri unsurları en yakın emniyet birimlerine bildirmelerini istiyoruz” dediler.