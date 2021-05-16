Hatay’da rekor miktarda uyuşturucu ele geçirdi

Gümrük Muhafaza ekipleri, Hatay'da rekor miktarda Captagon ele geçirdi. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

*Bugün Bakanlığımıza bağlı gümrük muhafaza ekiplerince bugüne dek gerçekleştirilen en yüksek miktarlı ‘Captagon’ cinsi uyuşturucu madde yakalaması gerçekleştirilmiştir.

*Birleşik Arap Emirlikleri’ne transit edilmek üzere İskenderun Limakport Limanına gelen 17 konteyner yükü ‘bina taşı’ beyan edilen eşyada 15-16 Mayıs tarihlerinde Hatay Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personelince arama gerçekleştirilmiştir.

*Yapılan aramada 11 konteyner içerisinde 1072,6 kg (6 milyon 264 bin 259 adet) ‘Captagon’ cinsi uyuşturucu hap ele geçirilmiştir. Ele geçirilen maddenin yaklaşık piyasa değeri 313 milyon TL’dir.

*Titiz bir çalışma neticesinde bu büyük yakalamayı gerçekleştiren bakanlık personellerimizi tebrik ediyorum. Zehir tacirlerine geçit vermemek için azami gayretlerimizi sürdüreceğiz.

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