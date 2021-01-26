Hatice’nin katiline savcı ‘müebbet’ istedi…

Olay, geçen yıl 2 Ağustos’ta Muratpaşa ilçesi Konuksever Mahallesi 798 Sokak’ta meydana geldi.

3 katlı apartmanın giriş katında yaşayan Gökhan Çınar, polisi arayarak birlikte yaşadığı Hatice Şimşek’in hareketsiz yattığını söyledi. İhbar üzerine adrese giden polis ve sağlık ekipleri, Şimşek’in hayatını kaybettiğini belirledi.

Şüpheli görülen ölümün ardından bölgeye Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve olay yeri inceleme ekipleri istendi. Bu sırada sorgulanan Gökhan Çınar’ın evin balkonuna çıkarak sık sık gözyaşı döktüğü görüldü.

Şüphe üzerine kelepçelenerek gözaltına alınan Gökhan Çınar’ın 11 suçtan kaydı olduğu ortaya çıktı.

Çınar’ın ilk ifadesinde, “Alkol almıştık. Gece kavga ettik ve dövdüm. Sonra uyuduk, uyandığımda öldüğünü anladım. Ardından bir yakınımı, daha sonra da polisi aradım” dediği öğrenildi. Polis Gökhan Çınar ile olay gecesi aynı evde olan kız kardeşi Ü.Ç. ve sevgilisi S.A’yı da gözaltına aldı.

Adliyeye sevk edilen Gökhan Çınar ve Ü.Ç. ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklanırken, S.A. ise savcılıktaki ifadesinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Ü.Ç., tutukluluğa yapılan itirazdan bir hafta sonra tahliye edildi.

Gökhan Çınar dün üçüncü kez hakim karşısına çıktı. Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Gökhan Çınar, bulunduğu cezaevinden SEGBİS bağlantısı ile katılırken, şikayetçiler ve taraf avukatları, Antalya Kadın Dayanışma Merkezi ve Dayanışma Derneği vekili Avukat Aylin Onursev, Antalya Barosu Kadın Hakları ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kurulu avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

Şikayetçi vekili avukat Nur Deniz Toklu, sanığın maktule düzenli olarak şiddet uyguladığını öne sürerek, “Sanık Gökhan’ın eziyet ederek kasten insan öldürme suçundan cezalandırılmasını, sanık Ü.Ç.’nin ise bu suça iştirak ettiğinin kabulünü ve sanıkların cezalandırılmasını talep ediyoruz” dedi.

Duruşmanın savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanığın yaklaşık 2 yıldır maktul ile sevgili olduğunu belirterek, “Dosyada mevcut raporlarda tespit edildiği üzere sanığın maktulü darbederek, künt kafa travmasına bağlı olarak beyin kanaması ve beyin doku hasarı sonucu ölümüne neden olduğu anlaşılmıştır. Sanığın ‘kasten öldürme’ suçundan cezalandırılması kamu adına mütalaa olunur” dedi.

Sanık avukatı ise savcının mütalaasına karşı savunma yapmak için mahkemeden süre talebinde bulurken, maktulün kayarak düştüğünü ve bu şekilde yaralandığını öne sürerek müvekkilinin suçsuz olduğunu iddia etti. Sanığın tutukluluğunun devamına karar verilen duruşma ertelendi.

AVUKATLAR: SAVCI, AĞIRLAŞTIRILMIŞ HAPİS İSTEMELİYDİ

Duruşma sonunda konuşan Antalya Kadın Dayanışma Merkezi ve Dayanışma Derneği vekili Avukat Aylin Onursev, savcının ömür boyu hapis cezası istediğine dikkat çekerek, “Bizler ve Antalya Barosu Kadın Hakları ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kurulu’nu temsilen katılan avukatlar, savcılık mütalaasına katılmıyoruz. Hatice ölmeden önce sistematik işkence görmüştür. Failin ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almasını talep ediyoruz” dedi. Avukat Onursev, “Ayrıca savcılık makamı, Hatice ölürken orada olan diğer sanıkların beraatını talep etmesi bir bakıma ‘şiddet yanı başınızda olsa bile ihbar etmeyebilirsiniz’ demiş olmaktadır. Oysaki ceza yasasında ‘suçu bildirmeme suçu’ açıkça tanımlanmıştır” diye konuştu. (DHA)