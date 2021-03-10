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Hava durumu bu gece değişecek! Kar geri dönüyor…

Meteoroloji'nin tahminlerine göre bu gece Türkiye yeni bir yağışlı hava sisteminin etkisi altına girecek. Yurdun birçok şehrinde yağış beklenirken hava sıcaklıkları da düşüşe geçecek, iç ve yüksek kesimlerde kar geri dönecek.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 09:51, 10/03/2021
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Hava durumu bu gece değişecek! Kar geri dönüyor…

Mart ayının ortalarına yaklaşırken birçok şehirde bahar havası kendini hissettirmeye başladı ancak bu gece mevsim yine kışa dönecek. Hava sıcaklıkları düşecek ve yağışlı hava yurdun tamamını etkisi altına alacak. Meteoroloji’nin hava tahmin haritasına göre 81 ilin tamamında yağış bekleniyor.

HAVA SICAKLIKLARI 5 DERECE DÜŞECEK

İstanbul’da hava sıcaklıkları 5 derece kadar düşecek ve yağmur kendini gösterecek Ankara’da düşecek sıcaklıklarla beraber karla karışık yağmur etkili olacak. Doğu Anadolu Bölgesi’nin birçok şehrinde ise kar yağışı bekleniyor.

YAĞIŞLAR BUGÜN KENDİNİ GÖSTERMEYE BAŞLAYACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra İç Ege ve Eskişehir çevrelerinin, akşam ve gece saatlerinde Marmara, Kuzey Ege kıyıları, Batı Karadeniz’in batı kıyıları, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Anadolu (Kars ve Ardahan hariç), Güneydoğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Giresun, Gümüşhane, Bayburt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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