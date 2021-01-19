Hava sıcaklığı bir haftada 40 derece düştü

Termometrelerin 19.8 dereceyi gösterdiği Eskişehir’de 12 Ocak’ta son 94 yılda Ocak ayının en sıcak günü yaşanmıştı. Hafta sonundan bu yana etkili olan kar yağışı ve soğuk hava ile birlikte kış sert yüzünü gösterdi. Dün gece hava sıcaklıkları eksi 20 dereceye kadar düştüğü kentte son bir haftada ölçülen sıcaklık farkı ise 40 derce olarak ölçüldü.

PORSUK ÇAYI DONDU

Hava sıcaklığındaki sert düşüş kenti adeta dondurdu. Cadde ve sokaklarda da buz tutarken ekipler gece boyunca yolarda tuzlama çalışması yaptı. Eskişehir’de yaz aylarında turistlerin de yoğun ilgi gösterdiği şehri ortadan ikiye bölen ve gondol seferlerinin yapıldığı Porsuk Çayı da dondu. Donan Porsuk Çayı ilginç görüntülere de sahne oldu. Porsuk Çayı üzerinde oluşan buz tabakaları bazı yerlerde yoğun tabaka halinde oluşurken yetkililer ne olursa olsun buz tabakasına güvenerek Porsuk Çayı üzerinde yürümeye çalışılmaması yönde uyardı.

BELEDİYE DON OLAYINA KARŞI UYARDI

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla vatandaşları yaşanacak don olayı karşısında uyardı. Belediye tarafından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi: “Meteorolojiden alınan bilgiye göre şehrimizde bu gece hava sıcaklığı -15 dereceye kadar düşecektir. Ekiplerimiz kent merkezi ve kırsal mahallelerimizde 7/24 teyakkuz halinde olacaktır. Siz değerli vatandaşlarımızdan da don ve buzlanmanın olumsuz etkilerine karşı tedbirli olmanızı, kış lastiği olmayan araçlarla trafiğe çıkmamanızı ve trafikte takip mesafesine dikkat etmenizi önemle rica ederiz.”

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