Hava sıcaklıkları şaşırtacak… Bahar erken geliyor!

Geç gelen soğuk hava dalgaları geride kaldı ve Türkiye yine mevsim normallerinin üzerine çıkacak sıcaklıklarla karşı karşıya kalacak. Bugün ve yarın Doğu Anadolu Bölgesi’nde görülecek kar yağışlarının ardından yağışlar bir süreliğine ara verecek ve sıcaklık yükselişi yaşanacak.

YAZ GİBİ HAFTA SONU

Cumartesi ve pazar günü sıcaklıklar şubat ayına göre rekor sayılabilecek seviyelere yükselecek. Bazı şehirlerde 25 dereceye ulaşan sıcak hava, baharı hissettirecek.





SAĞANAK VE KAR BUGÜN SON ETKİLERİNİ GÖSTERECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ; Batı Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Osmaniye, Hatay Kahramanmaraş, Samsun ve Ordu çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ve doğusunda kar şeklinde olması bekleniyor.

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsünün olduğu dik yamaçlarda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.