Havada panik! Uçak acil iniş yaptı

Rusya’nın başkenti Moskova’da bulunan Şeremetyevo Havaalanı’ndan Hollanda’nın başkenti Amsterdam’a hareket eden Rus Aeroflot Havayolları’na ait Airbus A320 yolcu uçağında kalkıştan 20 dakika sonra telsiz arızası meydana geldi.

Rus havayolu şirketinden yapılan açıklamada, arızanın Rus hava sahasındaki Tver Bölgesi üzerinde seyrederken fark edildiği kaydedildi.

Arıza fark edildikten sonra uçağın Rusya'ya geri dönmesine izin verildiği belirtilerek, 8 bin 500 metre yükseklikteki uçağın Moskova’ya hareketi sırasında arızadan kaynaklanan herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı ifade edildi. İHA

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