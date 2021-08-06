Havai fişek hangi şehirlerde yasaklandı?

Yaz aylarında ormanlarda yangına neden olan etkenlerden olan havai fişek son dönemde belediye ve valilikler tarafından yasaklanmaya başladı. Ankara Büyükşehir Belediyesi ardından Kayseri Valiliği tarafından da kentte hava fişek kullanımının yasaklandığı bildirildi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Yangınlarla mücadelede itfaiye personelimiz ve halkımız can pahasına mücadele ederken üzerimize düşeni yapmalıyız. Ankara'da havai fişek kullanımı ve belediyemize ait mesire alanlarında mangal ve ateş yakılmasına ara veriyoruz. Tedbirlere hep birlikte uyarak bugünleri aşacağız” dedi.

ANKARA VE KAYSERİ’DE HAVAİ FİŞEK YASAKLANDI

Kayseri Valiliği tarafından alınan kararla, ikinci bir karara kadar kent genelinde her türlü havai fişek kullanımı yasaklandı.

Kayseri Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İlimiz genelinde her türlü havai fişek kullanımının ikinci bir karar alınıncaya kadar sınırlandırılmasına, yer alan önlemlere aykırı hareket edenler hakkında Kabahatler Kanunu uyarınca işlem başlatılmasına, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 9. ve 66. maddeleri uyarınca karar verilmiştir. Bu Karar hükümleri Kayseri Valiliğince yürütülür”