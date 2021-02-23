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Havalar ısındı, çığ uyarısı geldi

Meteoroloji, Van ve Bitlis civarındaki iller için çığ, buzlanma ve don uyarısında bulundu.

Güncellenme: 09:34, 23/02/2021
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Havalar ısındı, çığ uyarısı geldi

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Doğu Anadolu’da havanın az bulutlu olacağı belirtilerek, “Buzlanma ve don olayı ile birlikte sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi beklendiğinden, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.

Rüzgârın genellikle kuzeyli ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. İl merkezleri için beklenen en yüksek sıcaklıklar; Van'da 4, Bitlis'te 1, Muş ve Hakkâri'de 5 derece olması beklenmektedir.

EĞİMLİ YAMAÇLARDA ÇIĞ RİSKİ

Bölgemizdeki hava sıcaklıklarının ve güneşlenme sürelerinin artması beklendiğinden, yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimi dik yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır. Yetkililerin ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir. Yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi. (İHA)

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