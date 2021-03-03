Havalimanında gişe memurlarından ‘kur’ dolandırıcılığı

Operasyon, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Polisi harekete geçiren olay emniyete yapılan bir şikayetle ortaya çıktı. Emniyete yapılan başvuruda, havalimanında gecikmiş vize cezasını ödemek isteyen kişilerin döviz verdiklerinde, İstanbul Havalimanı Gümrük Saymanlık Müdürlüğü’ne bağlı veznede çalışan memurlarca dolandırıldığı iddia edildi. İddiaya göre, veznede çalışan gişe memurlarının yetkileri olmadığı halde yabancı uyruklu kişilerin ceza ödemek için verdikleri dövizleri Türk Lirası’na çeviriyordu. Bu işlemi de döviz kurunun çok altında gerçekleştirerek haksız maddi kazanç sağlıyordu.

TIRNAKÇILIK DA YAPIYORLAR

Mali Polis ekiplerince yapılan çalışmalarda, havalimanı dış hatlar geliş-gidiş bölümlerinde çalışan bazı görevlilerin, kur üzerinden haksız kazanç elde etmekle yetinmediği belirlendi. İddiaya göre, bazı gişe görevlileri, TL ile ödeme yapan bazı yabancıların paralarını ‘tırnakçılık’ denilen el çabukluğu yöntemi ile çalıyor, ödemede eksik olduğunu söyleyerek yeniden ödeme istiyordu.

YÜKLÜ MİKTARDA PARA BULUNDU

Yapılan çalışmalarda, benzer suçları işlediği öne sürülen 7 gişe çalışanı tespit edildi. Araştırmaların tamamlanmasının ardından Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla operasyon düzenlendi. Mali Polisin bu sabah düzenlediği baskında, 7 şüpheli de gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda bir para kasasında 120 bin 273 dolar, 10 bin 570 euro, 50 İngiliz sterlini ve 40 bin lira ele geçirildi. Şüpheliler hakkında “İrtikap”, “Tırnakçılık” ve “Nitelikli Hırsızlı” suçlarından işlem başlatıldığı belirtildi.